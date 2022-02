La transition environnementale, priorité des dirigeants de l’immobilier selon EY

Pour 59% des dirigeants du secteur de l’immobilier et de la ville (construction, gestion, architecture, commercialisation, conseil, ingénierie, investissement, promotion immobilière), la lutte contre le changement climatique constitue une priorité, devant le vieillissement de la population et la digitalisation des services et modes de vie. Un chiffre en hausse de 10 points par rapport à 2020. Pour autant, seuls 26% des managers estiment suffisantes les actions mises en place. La nouvelle réglementation environnementale RE2020 « n’est qu’une rupture de plus » dans un univers déjà habitué aux changements de normes, estime Christophe Lasnier, directeur Immobilier et secteur public chez EY.

[...]