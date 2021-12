La transition écologique permettrait la création nette de 300 000 emplois d’ici à 2050, selon The Shift Project

Le think tank The Shift Project publie son Plan de transformation de l’économie française (PTEF), qui anticipe les conséquences sur l’emploi de la transition écologique. L’automobile (- 373 000 emplois) et le logement (- 86 000 emplois) apparaissent comme les plus affectés d’ici à 2050, tandis que l’agriculture (+ 451 000 emplois) tire son épingle du jeu.