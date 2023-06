La Tonnellerie du Sud-Ouest rénove des barriques

Les viticulteurs sont de plus en plus contraints de limiter leurs achats de barriques neuves. À Gaillac (Tarn), la Tonnellerie du Sud-Ouest a donc mis au point une offre alternative dédiée à ceux qui restent fidèles à l’élevage sous bois. L’entreprise a cherché à recréer du potentiel organoleptique à partir d’une barrique de trois à cinq vins, « c’est-à-dire donner deux fois ce potentiel à la même matière première, et ainsi éviter la coupe de nouveaux arbres », explique-t-elle, et à proposer ce fût à un prix inférieur de moitié à celui d’un neuf.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]