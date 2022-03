La tôlerie Conceptôle investit 7 millions d’euros pour optimiser sa production à Vendargues

La tôlerie fine et industrielle Conceptôle va investir 4,5 millions d’euros pour acheter et aménager des locaux de 4 000 mètres carrés à Vendargues (Hérault) afin d’y regrouper ses équipes en janvier 2023. 2,5 millions d’euros seront dédiés à de nouvelles machines, « pour pousser davantage l’automatisation, détaille Laurent Chaptal, co-dirigeant et associé. Au final, la capacité de production sera augmentée de quasiment 50%. Il y aura de la création de postes, mais en aval. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]