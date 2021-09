La téléconsultation avec MEDADOM : une innovation technologique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

LA FRENCH TECH AU SERVICE DE LA SANTÉ

MEDADOM est née suite à la collaboration de deux médecins et d’un ingénieur ayant tous les trois le désir d’offrir aux Français les services d’un médecin généraliste en vidéo consultation. Pour répondre à la demande nationale, l’entreprise a réalisé en janvier 2020 un premier tour de financement (série A) à hauteur de 40 millions d’euros qui permet de financer sa croissance et de recruter des équipes commerciales afin d’implanter ses dispositifs au plus près de ses patients. Elle compte donc aujourd’hui plus de 100 salariés dans ses effectifs.

Depuis ses débuts, la société enregistre plus de 300 000 téléconsultations en France et sur les territoires d’Outre-mer. Elle fait également partie de la promotion 2021 de la French Tech 120, un label décerné par le ministère de l’Économie aux 120 start-ups françaises les plus prometteuses.

À l’heure actuelle, les Français peuvent donc réaliser des consultations avec des médecins sans se déplacer grâce à une application mobile et un site Internet qui permettent de prendre et réaliser des rendez-vous en ligne. Les patients peuvent également avoir accès à des consultations à distance avec des médecins en utilisant des bornes et cabines de téléconsultation mises à disposition dans des lieux facilement accessibles à tout public.

« Nos services donnent accès à des médecins généralistes et urgentistes et sont à destination d’un public large puisqu’il est possible de prendre des rendez-vous pour des patients à partir de 3 ans. La moyenne d’âge de nos patients est de 30/35 ans pour notre site et 35/40 ans pour les cabines », nous explique Nathaniel Bern, CEO.

DES BORNES ET CABINES DE TÉLÉCONSULTATION MISES À DISPOSITION DES PATIENTS AU SEIN DE PHARMACIES, MAIRIES ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MEDADOM a mis au point un système de bornes et de cabines de téléconsultation grâce à son expertise technologique. Afin de permettre aux médecins d’affiner leurs diagnostics, ces dispositifs sont tous équipés d’objets connectés ou non à la borne et contrôlés à distance par ces mêmes médecins : stéthoscope, dermatoscope, otoscope, thermomètre, oxymètre tensiomètre.

Depuis septembre 2019, l’offre commerciale MEDADOM s’est implantée dans plus de 1300 structures réparties sur tout le territoire français, telles que les pharmacies, mairies, hôpitaux, entreprises, pôles santé et collectivités territoriales.

« Nous avons réalisé nos premiers tests dans plusieurs pharmacies parisiennes, et cela a été un grand succès. Les patients gagnent du temps et se trouvent directement sur place, s'ils le souhaitent, pour récupérer les médicaments prescrits par les médecins. Notre innovation technologique s'inscrit parfaitement dans le rôle moderne du pharmacien qui a évolué avec la crise sanitaire, et qui est celui d’aider à la réalisation des entretiens. »

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE QUI A SU SÉDUIRE MÉDECINS, PATIENTS ET ESPACES D’ACCUEIL DES CABINES

La mise à disposition des cabines et bornes de téléconsultation a conquis les médecins réfractaires, les patients, mais également les espaces accueillant les dispositifs. Les pharmacies par exemple peuvent bénéficier de services complémentaires qui fidélisent leurs clients pour la somme de 190 euros par mois.

« MEDADOM propose de nombreux avantages aux pharmaciens. Effectivement, grâce aux bornes, les ordonnances sont générées avec la téléconsultation et la patientèle peut être fidélisée par la mise à disposition d’un nouveau service innovant. Nos cabines permettent aussi d’inscrire les pharmaciens dans le nouveau rôle qui leur a été confié ces dernières années, celui de faire des entretiens orthopédiques, des tests antigéniques, des vaccinations, de la téléconsultation, et plus encore. »

D’autre part, l’officialisation du remboursement des téléconsultations en septembre 2018 a permis aux patients de profiter des mêmes services de santé fournis par les médecins généralistes à leur cabinet, au sein de différents pôles santé, et ce, au même tarif.

« La première téléconsultation est la plus dure, mais très souvent, les patients reviennent. Lorsque les patients consultent en pharmacies, ils sont réconfortés par la présence des pharmaciens qui sont un réel gage de confiance, notamment pour les personnes âgées. Aujourd’hui, ce sont 7 % des consultations de médecins généralistes qui sont réalisées en téléconsultation. Bien que ce chiffre ne soit pas exorbitant, il reste 7 fois plus important qu’il y a seulement 2 ans. »

Contenu proposé par OpenMedias