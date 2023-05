La technologie plasma, les enjeux et les perspectives par l’équipe d’Henniker

Henniker a été créée en 2008 et est devenue un leader mondial dans le développement et la fabrication de systèmes de traitement de surface au plasma et des procédés associés. La technologie de Henniker est utilisée pour modifier et améliorer les propriétés de surface d'une large gamme de matériaux utilisés dans les sciences biomédicales, la fabrication de dispositifs médicaux, l'automobile, l'aérospatiale et de nombreuses autres industries utilisant des polymères techniques.