La taxonomie européenne «doit être la réglementation la plus stupide qu’on ait inventée», assène Patrick Pouyanné (TotalEnergies)

Le sort du nucléaire et du gaz dans la taxonomie n’en finit plus d’alimenter les discussions, alors que la Commission européenne devrait se prononcer d’ici la fin de l’année sur leur inclusion, ou non, dans cette classification. Celle-ci vise à orienter les flux de capitaux vers des activités durables afin de limiter le changement climatique. Pendant la COP26 à Glasgow, cinq Etats membres (Allemagne, Autriche, Danemark, Luxembourg et Portugal) avaient déjà mis la pression en signant une déclaration en faveur d’une taxonomie européenne sans nucléaire. Aux journées de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) mardi 16 novembre, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, qui dans un autre registre critiquait ce classement. Le patron y a présenté la stratégie de diversification de son entreprise alors que le pétrole et le gaz représentent pour elle une source majeure de revenus.