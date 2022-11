La taxe sur les surprofits pourrait coûter 5 milliards d'euros à EDF

Malgré sa dette colossale, qui devrait franchir les 60 milliards d'euros en 2022, EDF n'échappera pas à la taxe sur les superprofits des énergéticiens. Ce dispositif, qui dérive d'un accord conclu entre ministres européens fin septembre et a été inscrit dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2023, actuellement en discussions au sénat, vise à plafonner les prix de vente de l'énergie nucléaire et renouvelable à 100 euros le mégawatt-heure (MWh), alors que le prix du marché français avoisine actuellement les 400 euros le MWh. Il devrait ainsi rapporter jusqu'à 11 milliards d'euros à la France. Selon les informations du quotidien Les Echos, EDF deviendrait de fait le premier contributeur de cette taxe, puisqu'elle entraînerait pour le groupe un manque à gagner de 5 milliards d'euros.

De nombreux défis pour Luc Rémont

Cette décision devrait peser davantage sur les finances d'EDF, qui a émis plusieurs avertissements sur ses bénéfices cette année et a même contraint le gouvernement à une recapitalisation, de l'ordre de 3 milliards d'euros. L'énergéticien a abaissé début novembre son estimation de production nucléaire en France pour 2022 à 275-285 TWh, en raison de l'impact des grèves sur la maintenance de ses réacteurs et de l’allongement de la durée d'arrêt de quatre réacteurs nucléaires. Face à cette succession de problèmes, la dette du groupe pourrait franchir un niveau record en 2022, en dépassant les 60 milliards d'euros.

EDF espère malgré tout traverser cette crise et mener à bien ses ambitieux projets de relance du nucléaire grâce à sa prochaine renationalisation, estimée à 9,6 milliards d'euros. La transition semble en tout cas déjà en marche : mardi 23 novembre, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée lancé par le gouvernement et dès le lendemain, Luc Rémont a officiellement été nommé nouveau PDG du groupe. Une arrivée aussi attendue que tendue, dans un contexte énergétique plus incertain que jamais.

Avec Reuters (Tassilo Hummel, rédigé par Kate Entringer)