La taxe plastique a coûté 1,2 milliard d’euros à la France

Depuis le 1er janvier 2021, l’Union européenne impose aux États membres une « taxe plastique », calculée en fonction du volume de déchets d’emballage en plastique non recyclés produits en douze mois, sur la base de 800 euros la tonne. Cette nouvelle ressource propre de l’UE a été créée pour financer le Brexit initialement, puis le plan de relance européen. Pour la France, la facture s’est élevée à 1,2 milliard d’euros en 2021, selon les données de l’Insee relayées par Les Echos. La faute à un taux de recyclage de 28% seulement de quelque 2,1 millions de tonnes de déchets ménagers et industriels (chiffres Citeo), contre la moitié dans des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne.

1,1 milliard par an jusqu’en 2027

Ce montant va-t-il diminuer dans les prochaines années, grâce aux effets de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) notamment ? À peine, selon la direction du budget du ministère de l’Économie : à moins d’un impact rapide du plan d’investissement France 2030 et des 300 millions d’euros d’aides allouées au développement des technologies de recyclage des plastiques, la note devrait passer à 1,1 milliard d’euros par an entre 2023 et 2027.