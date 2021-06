La Suisse inflige une troisième défaite à la Turquie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx Avec quatre points au compteur, la Suisse conserve une bonne chance de se qualifier pour les huitièmes. /Photo prise le 20 juin 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

Après sa défaite (3-0) face à l’Italie lors de son deuxième match, la Suisse a signé dimanche son premier succès dans cet Euro 2020 en triomphant de la Turquie (3-1) à Bakou (Azerbaïdjan). Dès la 6e minute, Seferovic ouvre le score pour la Suisse d’une frappe croisée qui termine sa course dans le petit filet. Vingt minutes plus tard, Shaqiri enroule magnifiquement et envoie le ballon dans la lucarne. La Suisse mène (2-0) à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Kahveci (62e) réduit l’écart d’une magnifique frappe à l’entrée de la surface. Mais sept minutes plus tard, Shaqiri s’offre un doublé et permet à la Suisse de respirer dans cette fin de rencontre (3-1). Au classement de ce groupe A, la Turquie termine à la dernière place avec trois défaites en autant de matchs. De son côté, la Suisse finit à la troisième place, derrière l’Italie et le Pays de Galles, mais peut espérer viser une qualification pour les huitièmes. Les Suisses devront patienter pour savoir s’ils font partie des quatre meilleurs troisièmes.