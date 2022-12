La Suède risque de rester en récession jusqu'en 2024, selon le ministère des Finances

COPENHAGUE (Reuters) - L'économie suédoise entrera dans une récession plus profonde et plus durable que prévu l'année prochaine, en raison de la flambée des prix de l'énergie qui fait grimper l'inflation et touche de plein fouet les ménages et les entreprises, a indiqué jeudi le ministère suédois des Finances.