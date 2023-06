La Suède, pionnière de l’industrie verte en Europe

En Suède, grands groupes industriels et start-up démarrent d'importants projets pour gagner en souveraineté et s’imposer dans la nouvelle ère de l’économie verte. Acier décarboné, batteries de véhicules électriques, forêts boisées et minéraux stratégiques… Le pays dispose d'une multitude d'atouts et compte bien les exploiter, à grand renfort d'investissements massifs.