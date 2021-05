La stratégie neutralité carbone d’Engie en trois dates et six chiffres

15 jours gratuits et sans engagement

Nouveau pivot pour Engie. Après avoir misé sur les services avec Isabelle Kocher pour devenir le leader de la transition énergétique, l'entreprise se recentre sur les énergies renouvelables et les infrastructures pour soutenir la décarbonation de ses clients… et la sienne. Catherine MacGregor, la nouvelle directrice générale en poste depuis le 1er janvier 2021, a en effet annoncé le 18 mai que le groupe visait la neutralité carbone en 2045 y compris sur le scope 3, l’amont et l’aval de ses activités.