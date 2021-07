La stratégie de TSMC derrière l'annonce d'atténuation prochaine de la pénurie de puces dans l’automobile

15 jours gratuits et sans engagement

Une lueur d’espoir pour l’automobile. La pénurie de puces, qui frappe tout particulièrement cette industrie depuis le quatrième trimestre 2020 et qui n’a fait que s’aggraver depuis, semble avoir atteint son pic. La crise devrait commencer à s’atténuer progressivement dès ce troisième trimestre 2021. C’est ce que promet le groupe taiwanais TSMC, plus grand fondeur mondial de semi-conducteurs. "De la production de puces à la production de voiture, il faut au moins six mois pour atteindre les équipementiers automobiles, avec plusieurs niveaux de fournisseurs entre les deux, explique Charles Wei, le directeur général de TSMC lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2021 le 14 juillet.