La stratégie de RTE pour accélérer le développement de l'éolien en mer

«Pour les éoliennes en mer, RTE vise une capacité de 18 GW en 2035 puis de 40 GW en 2050. Le changement d’échelle est considérable», pointe mardi 16 mai Régis Boigegrain, directeur exécutif interconnexions et réseau en mer, lors d'une présentation consacrée aux enjeux et aux perspectives du secteur. Le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français maintient et développe le réseau haute et très haute tension (de 63 à 400 kilovolts) et par conséquent est chargé de raccorder les installations de production d’électricité. Avec le récent dynamisme de l’éolien en mer, RTE a du pain sur la planche. «2023 est une année de bascule pour le développement de l’éolien en mer en France, et de maturité pour RTE avec la livraison du troisième raccordement offshore», s’enthousiasme Régis Boigegrain.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]