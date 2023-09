La stratégie de la France face à une approbation du glyphosate pour 10 ans de plus

«Les autorités françaises ne sont pas satisfaites par cette proposition», a réagi le ministère de l’Agriculture dès l’annonce surprise le 20 septembre de la Commission européenne proposant de renouveler pour 10 ans l’approbation du glyphosate, un herbicide controversé. Cette approbation est assortie de quelques réserves. Le dernier renouvellement (pour cinq ans) court jusqu’en décembre 2023 et le vote du comité composé des Etats membres aura lieu le 13 octobre prochain. Par sa déclaration publique, rapide et cinglante, le gouvernement français veut donner des gages à une opinion publique très majoritairement défavorable à cette substance active. En réalité, il est empêtré dans cette question depuis plusieurs années et si l’autorisation est effectivement renouvelée cela ne va pas pour autant résoudre le problème. Pourquoi ?

Revirement français

[...]