Suez veut faire de la station d’épuration Haliotis 2 de Nice une "usine ressource" exemplaire

Présenté le 20 avril à Nice, le projet de restructuration/extension de la station d’épuration de la métropole Nice-Côte d’Azur ouvre un long processus qui conduira à une pose de première pierre en juillet 2024 et une entrée en service complète en juin 2030. L’investissement s’élève à 700 millions d’euros. Il permettra de servir 26 communes contre 20 aujourd’hui. L'ambition du projet selon Suez : produire quatre fois plus d’énergie que l’actuelle station n’en consomme, générer 43 GWh/an de biométhane et permettre la réutilisation 5 millions de mètres cubes d’eaux traitées sur un territoire régulièrement confronté à un stress hydrique en été.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]