La start-up française Lhyfe s'allie à Plug Power pour développer sa production d'hydrogène

Bien s'entourer pour aller plus vite et plus loin. Voilà l’ambition affichée par la start-up nantaise Lhyfe. Fondé en 2017, le jeune producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable a annoncé mercredi 27 octobre qu’il allait collaborer étroitement dans les années à venir avec Plug Power, acteur majeur de l’hydrogène aux Etats-Unis qui vient d'annoncer son implantation prochaine sur le sol européen (avec notamment la création d'une coentreprise avec le constructeur Renault). Les deux firmes ont signé un protocole d’accord détaillant « leurs rôles et responsabilités respectifs, ainsi que leurs objectifs pour les années à venir », en marge du salon parisien HyVolution consacré à l’hydrogène.