La start-up grenobloise GreenWaves lève 20 millions d’euros pour produire sa puce d’IA embarquée

GreenWaves Technologies développe une puce sobre pour les applications embarquées d’intelligence artificielle dans les objets connectés. Cette jeune pousse grenobloise a annoncé jeudi 2 février avoir bouclé un nouveau tour de table de 20 millions d’euros, portant le montant des fonds levés depuis sa création à environ 32 millions d’euros. Parmi les investisseurs figurent Thales, Soitec, le ministère des Armées (via le fonds Definvest), Bpifrance (via le Fonds French Tech Seed) et le fonds français d’investissement Innovacom.

