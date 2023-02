La start-up estonienne Woola veut éradiquer le papier bulle des emballages... grâce à la laine

«Notre solution à base de laine remplace le plastique bulle qui protège les produits dans les enveloppes», présente Anna-Liisa Palatu, dans les locaux de l’ambassade d’Estonie à Paris. Dans sa main, la cofondatrice de Woola, une start-up estonienne spécialisée dans l’emballage durable et basée non loin de la capitale Tallinn, tend une enveloppe matelassée de quelques millimètres d’épaisseur, plus petite qu’un format A4, et d’environ 50 grammes. Derrière elle, un rouleau recouvert de motifs circulaires en relief et des bouteilles en verre entourées d’un manchon en matériau fibreux sont exposés.

«Tous nos produits sont fabriqués en laine. Ils sont réutilisables et génèrent, pour être produits, beaucoup moins de gaz à effet de serre que le plastique. Nous garantissons aussi l’origine. Nous nous approvisionnons en circuit court auprès d'un petit nombre de fermes éthiques qui respectent le bien-être animal», continue de détailler la cheffe d'entreprise. Plus loin, un panneau invite à tester la protection. Un pot en verre contenu dans l’étui molletonné blanc, lui-même glissé dans une enveloppe en papier kraft, est proposé pour un crash test. Lâché d’un mètre de haut, l’ensemble chute avant que l’objet, aux parois épaisses, ressorte indemne.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]