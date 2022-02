La start-up Electra installe sa première station de recharge rapide pour véhicules électriques à Aubervilliers

Le marché de stations de recharge pour véhicules électriques compte désormais un nouvel acteur : Electra. Cette entreprise fondée début 2021 a implanté sa toute première borne de recharge rapide à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La jeune société ambitionne de poser 1 000 bornes en France d’ici à 2030. De quoi venir étoffer le maillage français. Au 31 décembre 2021, la France totalisait 53 667 stations de recharge, mais moins de 5% délivre une puissance supérieure à 50 kW. Les bornes d’Electra affichent, quant à elles, une puissance comprise entre 150 kW et 300 kW pour un temps de recharge allant de 10 à 30 minutes.

Pas de made in France

Electra ne produit pas les bornes elle-même, mais s’approvisionne auprès de deux constructeurs, l’italien Alpitronic et le chinois XCharge. L’équipe de la start-up a boudé - à contrecœur - la production française qui ne correspondait pas à ses critères. « Nous nous sommes beaucoup posé la question d'un approvisionnement auprès de constructeurs français, mais nous n’en avons pas trouvé qui répondent à nos besoins, justifie Julien Belliato, directeur des opérations et cofondateur d’Electra. Nous avons relevé des problèmes de qualité et de fiabilité d’une part, et un manque de flexibilité pour adapter leurs produits d’autre part. »

La société n’indique à quel prix elle acquiert ses bornes de recharge rapide, mais précise que ses achats à grande échelle lui permettent d’obtenir une baisse « d’au moins 30% du prix ». Electra reste propriétaire de ses bornes, dont elle gère la maintenance. Le prix moyen d’une station équipée de six à dix points de charge se situe entre 350 000 et 500 000 euros. Pour le raccordement, l’entreprise a noué un partenariat avec Enedis. Sans donner de noms, Electra s’appuie également sur d’autres partenaires, « des bureaux d’études, de contrôle, des installateurs et des mainteneurs », tous dupliqués pour sécuriser la chaîne de valeur.

Focus sur l’urbain et le périurbain

L’électricité est vendue 0,44 euro du kWh TTC au client. Une application permet à ce dernier de géolocaliser toutes les bornes Electra disponibles. Après cette première borne à Aubervilliers, Electra prévoit d’implanter deux stations par mois, puis une par semaine d’ici à la fin 2022. Au regard du prix d’une borne de recharge, les opérateurs ciblent les zones de passage les plus fréquentées pour maximiser l’utilisation des bornes. Ces points les plus rentables se situent essentiellement dans les zones urbaines et périurbaines, périmètre sur lequel Electra compte devenir leader dans le segment de la charge rapide d’ici à 2024 ou 2025.

Pour son développement, Electra a déjà levé 15 millions d’euros de fonds auprès de plusieurs business angels. En France, le programme Advenir, géré par l'Avere, octroie des subventions pour la mise en place de bornes de recharge. Début 2021, ce programme s’est étendu aux stations à haute puissance comme celles installées par Electra.