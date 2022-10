La stagnation du marché du colis et la dégringolade du courrier obligent La Poste à se diversifier

C’est une sacrée surprise. Jusque-là, chaque année, les livraisons de colis connaissaient des croissances exponentielles. Mais c’est fini : La Poste, l’ultra leader du secteur, le reconnait : “le marché commence à toussoter". Le niveau de croissance de 2022 est le même que celui de 2021. La raison est évidente : notre pouvoir d’achat est contraint, on consomme moins, en particulier sur les sites de vente en ligne, qui voient leur croissance ralentir. Du côté de La Poste, on pense que ce ralentissement est temporaire. Le commerce en ligne a bien évidemment encore de beaux jours devant lui, et l’entreprise va continuer d’investir.

[...]