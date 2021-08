La sonde Juice d'Airbus de retour à Toulouse, robot-chien de Xiaomi, test d'habitat martien... Les cinq images de la semaine

Une sonde d'Airbus testée à Toulouse avant d'être expédiée vers Jupiter

Le constructeur aéronautique Airbus a annoncé jeudi 12 août que la sonde JUICE était arrivée sur son site de Toulouse (Haute-Garonne). C'est là qu'auront lieu l'assemblage final et les derniers tests, avant qu'elle ne rejoigne la Guyane pour être lancée en 2022 sur une fusée Ariane 5 vers Jupiter.

Xiaomi dévoile le CyberDog, un robot chien inspiré du Spot de Boston Dynamics

Semaine riche en présentation de nouveaux produits pour les géants de la tech. Honor a présenté ses premiers smartphones depuis son divorce avec Huawei, Samsung a vanté les mérites de ses nouveaux smartphones pliants... Le chinois Xiaomi a pris le contre-pied de ses rivaux en annonçant... un robot-chien. Le CyberDog est un robot quadripède qui doit servir de vitrine à son savoir-faire technologique.

Un bâtiment imprimé en 3D pour aider la Nasa à préparer la vie sur Mars

Pour préparer la vie d’astronautes sur Mars, la Nasa va héberger quatre personnes pendant un an dans un habitat… imprimé en 3D. Ce dernier, fabriqué par la société américaine spécialiste de l’impression de logements Icon, reproduit fidèlement ce à quoi pourrait ressembler un habitat extraterrestre.

Dix-huit mois après Renault, Audi présente un concept-car à la carrosserie extensible

Avec le concept car Morphoz, Renault avait imaginé en mars 2020 un SUV dont l'empattement pouvait varier. Les ingénieurs d'Audi ont eu la même idée à peu près au même moment : le concept-car Skysphere développe un principe similaire, mais en version cabriolet.

L'US Air Force investit dans un projet d'avion capable de dépasser les 6 000 km/h

La start-up américaine Hermeus a reçu un financement de 60 millions de dollars de l'US Air Force afin de développer Quarterhorse, son avion hypersonique capable de relier Paris à New York en un peu plus d'une heure. Celui-ci pourrait être utilisé à des fins commerciales et militaires.