La solution Winoa : nettoyer et grenailler en une seule étape les pièces

Leader mondial, Winoa produit environ 350 KT de grenailles abrasives d’acier obtenues à partir d’acier coulé et recyclé. Au moment du grenaillage, les pièces peuvent être contaminées par des huiles et des graisses. Dans l’industrie, c’est un défi majeur entraînant une mauvaise adhésion des revêtements et un coût de maintenance des grenailleuses. Les solutions de Winoa, leader mondial dans les solutions de grenaillage.