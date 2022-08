La société de maintenance aéronautique Air Support annonce l'extension de son site de Pujaudran

Portée par la reprise du trafic aérien sur les courts et moyens courrier, la société gersoise Air Support, spécialisée dans la réparation et l’entretien d’équipements aéronautiques embarqués, est en plein rebond. Pour accompagner la dynamique de croissance et préparer l'essor des nouvelles générations de moteurs d'avions, la société, qui vient tout juste de fêter ses 30 ans, a décidé d'engager l'extension de ses locaux, à Pujaudran, dans le Gers.

[...]