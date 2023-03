La sobriété énergétique a permis de passer l’hiver sans encombre, confirme RTE

RTE fait le bilan. Le gestionnaire du réseau d’électricité a présenté, ce jeudi 16 mars, son compte-rendu de l’hiver 2022-2023, marqué par "une crise énergétique inédite depuis les chocs pétroliers des années 1970", souligne le réseau de transport dans un communiqué. Plus précisément, cet hiver s’est trouvé à la conjonction de trois crises : «crise du gaz liée à la guerre en Ukraine, crise de production hydraulique qui a joué sur les prix, et crise de la disponibilité nucléaire, à son niveau le plus bas depuis 1988», résume en conférence de presse Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]