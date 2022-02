La SNCF redresse la barre en 2021

La SNCF a annoncé des résultats plutôt bons pour 2021, avec un chiffre d’affaires en progression de 15%, et même un bénéfice net. Portée par la reprise du trafic, un plan d’économies et l’aide de l’Etat, l’entreprise souhaite à présent doubler le trafic voyageurs et marchandises. Un sacré défi.