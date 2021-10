La SNCF lance la Business Première sur le Paris-Lyon pour contrer l’arrivée de la concurrence

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Maria Alberola - SNCF Les rames de TGV sur le Paris Lyon sont équipées d'un demi-wagon Business Première.

L’arrivée de la concurrence est imminente sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, monopole de la SNCF depuis 1981. Trenitalia qui pour l’occasion a rebaptisé sa filiale Thello "Trenitalia France", devrait arriver sur la ligne Paris-Lyon dès le mois de décembre. Les premiers trains Frecciarossa 1000, rouges vifs, barrés de blanc et de noir sont déjà visibles près de la gare de Lyon. Et l’espagnol Renfe envisage également de venir tailler des croupières à la SNCF sur le Marseille – Lyon – Paris. Enfin dans un premier temps, il ne devrait pas dépasser Lyon – s’il arrive bien en 2022 – pour un problème d’homologation de ses trains.

«Si on veut attirer davantage de voyageurs dans les TGV et notamment les déplacements professionnels, très affectés par la crise sanitaire, il faut monter notre niveau de service, prévient Jean Rouche, directeur TGV sud-est. C’est déjà le cas sur l’Eurostar et le Thalys. Nous devons être en ligne avec la concurrence.» L’opérateur italien proposant quatre classes distinctes dans ses trains, la SNCF a décidé de s’attaquer au marché Premium avec une nouvelle classe intitulée Business Première, et plus des première et seconde classes habituelles.

[...]