La SNCF commande 15 TGV du futur supplémentaires à Alstom

Et de 115 ! La SNCF a commandé 15 TGV du futur supplémentaires au constructeur ferroviaire Alstom, annonce-t-il ce 18 août. Un contrat de 590 millions d'euros. Ces 15 TGV Avelia Horizon (selon le nom commercial d'Alstom, la SNCF parlant de "TGV-m") s'ajoutent aux 100 exemplaires commandés en juillet 2018, pour 3 milliards d'euros. Les premières livraisons sont prévues en 2023 pour une mise en service commerciale en 2024.

L'usine d'Aytré (Charente-Maritime) est en première ligne pour la fabrication de ces trains, mais de nombreux sites français du constructeur ferroviaire sont mobilisés : les transformateurs viennent du Petit-Quevilly (Seine-Maritime), les bogies du Creusot, les moteurs d'Ornans (Doubs)... A LIRE AUSSI Dans les coulisses de la fabrication du TGV du futur à Aytré

Le TGV-m se veut à la fois 20% moins cher à l'achat et plus économe en énergie. Il promet aussi 20% d'espace supplémentaire dédié aux voyageurs sur ses deux niveaux, pour atteindre un total de 740 passagers dans sa configuration XXL. On le comprend aisément : le TGV du futur est l'une des armes de la SNCF pour se remettre sur les rails de la rentabilité.