La Slovénie, la Turquie et la Lituanie confirment au TQO de basket

© Antonio Bronic Bojan Bogdanovic (à droite) a joué un rôle important dans le succès de la Croatie./Photo prise le 30 juin 2021/REUTERS/Antonio Bronic

Pour leur deuxième match de poule du tournoi de qualification olympique, les Slovènes, toujours emmenés par leur superstar Luka Doncic, n'ont fait qu'une bouchée de la Pologne (112-77). Le jeune meneur de Dallas en NBA a compilé 16 points, 6 rebonds et 10 passes pour offrir un sans-faute à sa sélection. Ce fut un tout petit peu plus long à se dessiner pour la Turquie face à la Tchéquie, mais la bande de Furkan Korkmaz (20 points) a également assuré un deuxième succès dans cette première phase du TQO. Pas de mauvaise surprise non plus plus la Lituanie qui n'a pas eu de pitié face à la Corée du Sud. Jonas Valanciunas, pivot des Grizzlies, a notamment inscrit 15 points et capté 13 rebonds. Dans les autres matchs du jour, l'Italie, l'Allemagne ou encore la Croatie se sont imposés et verront les demies de ce tournoi préliminaire.