La simulation numérique des procédés de traitement de surface et traitement thermique sur le devant de la scène à l’A3TS.

Un aperçu donné par Hivelix, Safran Tech, Utinam et Forvia ; les outils de simulation numérique sont déployés dans l’industrie comme dans l’aéronautique ou l’automobile pour les procédés de traitement de surfaces et de traitement thermique. Les nombreuses possibilités offertes par les modèles multiphysiques ou le traitement des données procurent de nombreux avantages à ceux qui savent s’en saisir, pour ne citer que les gains en coût, délai et qualité