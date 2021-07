La sensation Raducanu, Barty assure

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Peter Nicholls Pour sa première participation, Emma Raducanu est la dernière Britannique en lice à Wimbledon./Photo prise le 3 juillet 2021/REUTERS/Peter Nicholls

Elle dispute son premier Grand Chelem juste après avoir passé le Bac. Emma Raducanu, 18 ans et classée 338e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Wimbledon après sa victoire face à Sorana Cirstea 6-3 6-4. La Britannique a régalé le public du Centre Court en jouant un tennis agressif et décomplexé. Elle affrontera Alja Tomljanovic, tombeuse de Jelena Ostapenko 4-6 6-4 6-2. La numéro une mondiale Ashleigh Barty a conclu la journée sur le Central. L'Australienne a dominé Katerina Siniakova 6-3 7-5 et retrouvera la partenaire de double de la Tchèque, Barbora Krejcikova. La Championne de Roland-Garros s'est imposée sur le fil face à Anastasija Sevastova 7-6(1) 3-6 7-5. Enfin, qualifications d'Angélique Kerber et Coco Gauff qui ont respectivement battu Aliaksandra Sasnovich 2-6 6-0 6-1 et Kaja Juvan 6-3 6-3 et qui croiseront le fer au prochain tour. Les autres résultats de la journée : Badosa bat Linette 5-7 6-2 6-4 ; Muchova bat Pavlyuchenkova 7-5 6-3.