La Seine-et-Marne pousse sa filière de production de biométhane

Avec 22 sites de méthanisation injectant 402 GWh par an de biométhane dans les réseaux de gaz et 67 000 logements neufs alimentés en biogaz produit localement, la Seine-et-Marne est le premier département d’Île-de-France producteur de gaz vert et l’un des principaux en France. « Ce chiffre s’explique par la taille du territoire qui permet d’accueillir de nombreuses unités et aussi par le fait que la Seine-et-Marne a un caractère agricole particulièrement marqué qui a facilité le développement d’une filière rentable de méthanisation agricole. Cette dernière bénéficie en outre d’un soutien politique important du département », explique Théo Klein, chargé d’études à l’Agence régionale Energie-Climat.

L’Île-de-France comptait 43 unités de méthanisation fin 2021. Elle s’est enrichie de 12 sites au cours de l’année passée, dont dix ont été implantés en Seine-et-Marne. La plupart sont d’origine agricole mais l’un d’eux – l’usine Equimeth de Moret-sur-Loing et Orvanne – marque une inflexion majeure, car il est spécialisé dans le traitement des biodéchets.

Des fumiers équins aux biodéchets [...]