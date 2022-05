Après la guerre en Ukraine, la sécheresse... Le déficit de pluie qui touche l'hexagone depuis le début de l'hiver pourrait aggraver les tensions existantes sur le marché des céréales. Selon les chiffres de Météo France, le pays affiche un déficit d'eau de 19% entre septembre et avril 2022 par rapport à la même période de 2021. La situation est particulièrement compliquée depuis le mois de février, «le déficit mensuel de précipitations atteint 30 % à 40 % en février et en mars, et 25 % en avril» précise l'institut dans un communiqué envoyé ce 12 mai.

Situation tendue pour le blé et l'orge

[...]