La Samaritaine s'apprête à rouvrir, après des travaux alliant restauration du patrimoine et audace architecturale

Seize ans après sa fermeture précipitée, en 2005, pour des raisons de sécurité, suivie de la préparation d’un nouveau projet et de nombreuses péripéties judiciaires, la Samaritaine accueillera ses premiers clients ce mercredi 23 juin. L’ancien grand magasin, qui était en perte de vitesse, a été ramené à 20 000 mètres carrés, se focalisant sur 600 marques, 12 espaces de restauration et un lieu dédié à la beauté. Au centre de Paris, dans le 1er arrondissement, côté Seine, la façade Art déco d’Henri Sauvage (1873-1932) donnera accès, en septembre, à un hôtel de 72 chambres. A l’arrière, 15 000 mètres carrés de bureaux, 96 logements sociaux et une crèche de 80 berceaux (sur demande de la mairie de Paris), seront accessibles.