Après le succès de la première édition de FuturaGrow, l’accélérateur « foodtech » qui réunit Sodebo, Brioches Fonteneau et Petitgas, les trois industriels vendéens ont lancé la deuxième édition de leur initiative. Ils veulent ainsi « répondre aux enjeux environnementaux sur le sujet des emballages en identifiant des start-up innovantes afin de les accompagner dans une démarche de cocréation ». « Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, nous travaillons au quotidien pour réduire notre impact environnemental, explique Arnaud Dubreuil, manager du pôle design et emballage chez Sodebo. FuturaGrow nous aide à atteindre cet objectif. » « Nous sommes très satisfaits d’avoir pris part à cette initiative, tant pour la rapidité d’exécution des projets de R&D avec les start-up que pour l’impact que ce programme a eu sur la communication positive pour l’entreprise ou encore le changement de posture de l’ensemble des équipes », complète Simon Gouraud, responsable R&D de Petitgas.

Emballages et enjeux de la distribution

Cette année, deux thématiques ont été retenues : les emballages – les packagings de demain, le zéro-plastique, la conservation des aliments, le recyclage…– et les nouveaux enjeux de la distribution – apport de solutions, amélioration de la performance des circuits de distribution, etc. –. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 8 mai sur le site de FuturaGrow. La sélection des jeunes pousses sera réalisée début juin pour un démarrage des collaborations avant l’été. Comme en 2021, l’objectif sera double : favoriser la collaboration avec les partenaires du programme d’une part, et permettre à de jeunes entreprises européennes d’exploiter les terrains d’expérimentation mis à disposition par les industriels pour tester, améliorer et développer leurs offres. La saison 1 a permis de développer les projets de Outlander Materials, Carbiolice et Berny autour des emballages réemployables et compostables.