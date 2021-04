[La saga du Corps des Mines, épisode 2] Que sont-ils devenus? L'exemple de la promo 2008

L'Usine Nouvelle vous dévoile le second épisode de sa série sur le Corps des Mines, ce corps d'élite historique et parfois controversé qui alimente en cadres la haute administration ou les Etats-majors du CAC 40. Conseillers d’Emmanuel Macron, directeurs financiers d’entreprises, à la tête d’écoles d’ingénieurs ou salariés d’un cabinet de consulting… Dix ans après leur passage au Corps des Mines, les diplômés de la promotion 2008 (en formation de 2006 à 2009) évoluent entre des postes à responsabilité dans le privé et dans le public.