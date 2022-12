La Russie va stopper ses exportations de pétrole vers les pays qui plafonnent son prix

Après avoir (momentanément) fermé le robinet du gaz, la Russie s’apprête à couper celui du pétrole. Dans un décret publié mardi 27 décembre 2022 et signé de la main de Vladimir Poutine, Moscou annonce qu’elle interdira ses ventes de pétrole à destination des pays qui plafonnent les prix de son or noir. «Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2023 et s'appliquera jusqu'au 1er juillet 2023», et les livraisons ne pourront reprendre que sur décision du chef de l’Etat, précise le document du Kremlin. Fixé début décembre à 60 dollars le baril par l’Union européenne, le G7 et l’Australie, ce prix plafond a pour objectif de fragiliser un peu plus l’économie russe afin de tenter, notamment, de freiner son intervention militaire en Ukraine.

Une annonce sans réelles conséquences pour la France et l’Europe

