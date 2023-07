La Russie suspend sa participation à l'accord sur les céréales en mer Noire

La Russie suspend sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire, a annoncé le Kremlin lundi 17 juillet. Cet accord, conclu en juillet 2022 par la Russie et l'Ukraine après médiation de l'Onu et de la Turquie, est destiné à éviter une crise alimentaire mondiale en permettant les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire en toute sécurité malgré le conflit en Ukraine.

Après avoir été prolongé à plusieurs reprises, il doit expirer ce lundi et la Russie répète depuis des semaines que les conditions pour une nouvelle prolongation ne sont pas remplies. Moscou juge notamment que ses propres exportations de céréales et d'engrais sont entravées même si elles ne sont pas directement visées par les sanctions occidentales prises en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. "Les accords sur la mer Noire ont cessé d'être valides aujourd'hui", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes. "Malheureusement, la partie de ces accords sur la mer Noire relative à la Russie n'a pas été appliquée jusqu'à présent, donc ses effets sont terminés", a-t-il ajouté. "Dès lors que la partie russe de l'accord est remplie, la Russie reviendra à une application de cet accord, immédiatement."

Une attaque contre le pont de Crimée "sans rapport"

Dmitri Peskov a en outre assuré que la décision de ne pas renouveler l'accord sur les céréales n'était pas liée à l'attaque survenue au cours de la nuit contre le pont de Crimée au dessus du détroit de Kertch, qui relie la mer Noire et la mer d'Azov. La Russie a dénoncé un acte "terroriste" de la part de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a pour sa part évoqué l'hypothèse d'une provocation de la part de la Russie mais des médias ukrainiens citant des sources anonymes ont rapporté que cette attaque était l'oeuvre des services de sécurité ukrainiens. "Ce sont des événements absolument sans rapport. Même avant cette attaque terroriste, la position avait été exposée par le président (Vladimir) Poutine", a dit Dmitri Peskov.

Avec Reuters (Caleb Davis et Mark Trevelyan, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)