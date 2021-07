La Russie surveille une frégate de la marine italienne en mer Noire, selon Interfax

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sergei Karpukhin La Russie surveille une frégate de la marine italienne en mer Noire, a rapporté jeudi l'agence de presse Interfax citant le ministère russe de la Défense, alors que l'Ukraine et les pays de l'Otan ont entamé lundi des exercices militaires dans la même zone. /Photo d'archives/REUTERS/Sergei Karpukhin

Des navires de guerre russes avaient auparavant effectué un exercice de tir réel en mer Noire, près de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014.

L'Ukraine et les États-Unis ont lancé lundi des manoeuvres militaires dans le cadre de "Sea Breeze 2021", un exercice annuel impliquant plus de 30 pays en mer Noire et dans le sud de l'Ukraine, malgré les appels de la Russie à leur annulation.

Ces exercices militaires interviennent en pleine montée des tensions entre l'Otan et Moscou, qui a dit la semaine dernière avoir tiré des coups de semonce et largué des bombes sur la trajectoire d'un navire de guerre britannique pour le chasser des eaux de la mer Noire au large de la Crimée.

La Grande-Bretagne a rejeté la version russe de l'incident.

(Reportage Anton Kolodyazhnyy, rédigé par Alexander Marrow; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)