La Russie restreint l'accès au site de Human Rights Watch, rapporte TASS

Selon TASS, ce blocage découle de la publication par HRW de "fausses informations" au sujet de l'offensive menée par la Russie en Ukraine depuis le 24 février, que Moscou décrit comme une "opération militaire spéciale".

HRW a annoncé le 8 avril dernier que son enregistrement en tant qu'organisation autorisée à travailler en Russie avait été annulé par le ministère russe de la Justice, en précisant qu'Amnesty International et 13 autres organisations non gouvernementales et fondations étrangères avaient également fait l'objet d'une révocation de leur enregistrement.

(Reportage Reuters, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)