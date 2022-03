La Russie assombrit les perspectives d'Inditex après une hausse des ventes

Les actions d'Inditex ont chuté le 5 mars après l'annonce par la société de la fermeture de ses 502 magasins et l'arrêt de ses ventes en ligne en Russie, à la suite de l'invasion de l'Ukraine et de l'imposition de sanctions occidentales.

La Russie et l'Ukraine ont représenté 5% de la croissance des ventes d'Inditex en février-mars.

Le groupe espagnol, qui possède aussi les marques Massimo Dutti et Pull&Bear, a déclaré mercredi que ses ventes en magasin et en ligne ont progressé de 33% entre le 1er février et le 13 mars par rapport à la même période l'année précédente, et ont augmenté de 21% par rapport aux niveaux de 2019, avant la crise sanitaire.

Son bénéfice net a plus que doublé au cours de l'exercice clos le 31 janvier, pour atteindre 3,2 milliards d'euros, car il a rebondi après avoir subi les pires effets de la pandémie l'année précédente. Une tendance à la reprise également observée chez des rivaux tels que le suédois H&M.

Toutefois, les ventes du quatrième trimestre ont été durement touchées par les fermetures temporaires de magasins dans des pays comme l'Allemagne et la Chine, en raison de la propagation du variant Omicron du coronavirus. Ces restrictions ont fait chuter les ventes trimestrielles d'environ 400 millions d'euros.

"Les résultats d'Inditex sont inférieurs aux attentes du consensus, principalement en raison des effets d'Omicron dans la seconde moitié du quatrième trimestre. Cependant, Inditex a réalisé un très bon début d'exercice", a écrit Richard Chamberlain, analyste de RBC, dans une note aux clients.

Les actions d'Inditex, qui compte 6.477 magasins dans le monde, cédaient 0,7% vers 9h40 GMT.

(Reportage Corina Pons, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Michel Bélot)