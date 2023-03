La robotique industrielle à un tournant

La robotique se démocratise et séduit de plus en plus d’industriels chaque année. Il faut dire qu’automatiser sa ligne de production – action autrefois réservée aux grands groupes industriels – est devenu relativement banal. Les robots sont aujourd’hui l’affaire d’entreprises plus petites.

Une intégration facilitée

Le temps de configuration requis pour installer un robot a beaucoup évolué. Longtemps considéré comme un frein, le déploiement requiert la présence de spécialistes très demandés et représente généralement de tiers du coût d’investissement.

Les intégrateurs proposent désormais des solutions plus économes et moins chronophages. Ces intermédiaires entre le fabricant et le client se sont spécialisés dans les différents domaines de l’industrie et sont désormais plus efficaces pour configurer les robots. Une tendance synonyme d’économie pour les clients puisque les ingénieurs sont mobilisés sur des périodes plus courtes.

Davantage automatisé

Le Danois OnRobot a lancé en janvier une plateforme logicielle prometteuse. Nommée D : PLOY, la plateforme entend automatiser le temps de configuration et promet de le réduire jusqu’à 80 %. Configuration des composants, logique du programme, échange des signaux et mouvement du robot : D : PLOY s’occupe de tout. En misant sur ce logiciel, OnRobot espère notamment dynamiser le marché de la palettisation et de l’assistance aux machines CNC (Computer Numerical Control).

Les entreprises qui souhaitent s’équiper en robots peuvent également compter sur les aides de l’État dans le cadre du plan de relance. Une prise en charge à hauteur de 20 % du coût de l’investissement est prévue pour les ETI et PME désireuses de moderniser leur outil de production.

Toujours plus d’applications

Les robots s’adaptent à des contextes d’entreprises variés. Déballage de médicaments, découpe de poutre, entretien des canalisations, nettoyage de façade : ils sont synonymes de gain de productivité dans de nombreux secteurs. Le Français Shark Robotics propose par exemple une large gamme de robots terrestres en environnement hostile, parmi lesquels le robot pompier utilisé durant l’incendie de Notre-Dame de Paris.

L’offre à destination des industriels ne cesse de s’étoffer et chaque robot occupe une fonction particulière. Les robots cartésiens, construits sur des axes linéaires, sont particulièrement rentables pour effectuer des opérations répétitives comme de l’assemblage ou du « pick-and-place ».

Pour des opérations d’insertion verticale, les robots SCARA seront plus fiables et plus accessibles. Les robots articulés sont parfois utilisés dans le cadre d’opérations de soudage à l’arc ou de soudage par points. Capables de tâches plus diverses, ils sont plus onéreux et demandent une programmation complexe.

Plus performants que jamais

La robotique industrielle dépasse progressivement les limites qui lui étaient imposées et propose des technologies capables de répondre aux besoins d’un grand nombre d’entreprises. Véritable pionnier de la robotique assistée, Universal Robots a récemment présenté son dernier modèle de bras articulés. Petite révolution dans le monde de la cobotique, ce nouveau modèle nommé UR20 est capable de porter une charge utile de 20 kg. De quoi faire pâlir son petit frère UR5 commercialisé en 2008, qui était seulement capable de déplacer 5 kg.

Cette innovation pourrait bien être synonyme de nouvelle dynamique pour le marché. Ces gains de performances et « élargissement des possibles » viennent répondre à une demande grandissante en provenance des entreprises.

En étroite interaction

L’humain a longtemps été au cœur des débats en matière de robotique industrielle. Aujourd’hui, l’automatisation apparaît comme une réponse aux difficultés de recrutement connues par de nombreuses entreprises. Investir dans la robotique est un moyen de rendre certains métiers plus attractifs. Une dimension qui convient bien aux entreprises françaises. Pour Philippe Roussel, délégué général de la FFRC, la France est « plutôt orientée vers une robotique qui met l’humain au cœur du système ».

La robotique industrielle est aussi gage de davantage de sécurité. Dans les zones de production à risque, les robots permettent de réduire les accidents et les maladies professionnelles. Les exosquelettes, comme ceux du Français Japet, jouent un rôle prépondérant dans la prévention de l’apparition des troubles musculo-squelettiques (TMS).

Ces structures externes assistent l’opérateur dans la levée ou le déplacement d’une charge lourde, mais peuvent également influencer la posture statique de l’opérateur, en prévention des TMS.

Vers des robots sobres

Face à l’enjeu énergétique actuel, la robotique industrielle se fait résiliente. Automatiser les lignes de production peut, dans certains cas, faire grimper la consommation électrique… ou si elle est modulée finement, peut, à l’inverse, amortir les risques de coûts supplémentaires. Les constructeurs ont bien conscience de la problématique, et proposent des solutions innovantes.

Le groupe Sepro s’appuie sur l’intelligence artificielle pour optimiser la trajectoire des mouvements des robots et ainsi choisir le déplacement le moins énergivore. Mais ce n’est pas tout, le concept nommé SeproAI permet également à l’opérateur d’opter pour différents modes d’utilisation : économie d’énergie maximale, usure minimale ou durée de cycle la plus rapide. De quoi ouvrir le champ des possibles à une utilisation des robots toujours plus flexible.