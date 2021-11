«La révolution numérique est mentale» pour le grand informaticien Gerard Berry

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet «La révolution numérique est mentale» pour l'informaticien Gerard Berry.

L'Usine Nouvelle. - Pourquoi la France n’a-t-elle pas tiré parti de la révolution numérique pour créer de grandes entreprises ?

Gérard Berry. - Il y a eu un manque de prise de conscience très profond de ce qu’allait entraîner l’informatique. La révolution a été progressive, commençant dans les années 1960 avec la comptabilité pour s’élargir dans les années 1970 à des domaines comme la réservation d’avion. Avec l’arrivée du Minitel, la France s’est crue la meilleure du monde. Il était géré par l’opérateur téléphonique pour connecter non pas des ordinateurs entre eux, mais des clients à des services. C’était plutôt de la téléphonie avec de l’informatique dedans. La notion de service a prévalu, alors que l’industrie s’en fichait un peu. Mais le point central est que la nature du numérique est étrangère à la culture des industriels, qui s’intéressent surtout à la matière, à l’énergie et aux ondes. Or, un quatrième larron joue maintenant un rôle central : l’information. Et elle est très différente. Elle ne pèse pas, ne sent pas, se transmet très vite et se copie parfaitement.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]