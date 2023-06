La révocation du président d'Atos à l'ordre du jour de l'assemblée générale

D'autres résolutions, présentées par "trois actionnaires représentant moins de 1% du capital social émis", portant sur la révocation de deux autres administrateurs et la nomination d'un administrateur indépendant, seront également inscrites à l'ordre du jour, a déclaré Atos mercredi dans un communiqué.

"Le Conseil d'Administration (...) s'est prononcé à l'unanimité contre les résolutions A, B, C et D et recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter contre lesditesrésolutions", a déclaré Atos. "Le Conseil a également renouvelé à l'unanimité son soutien à Bertrand Meunier, son président."

Sycomore Asset Management, actionnaire minoritaire d'Atos, réclame la démission du président du groupe depuis plusieurs mois. Il estime dans un courier daté du 1er juin adressé à Atos et communiqué à la presse, que Bertrand Meunier a "une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance" à laquelle le groupe a été confronté.

Atos a annoncé l'année dernière un coûteux plan de scission de ses activités avant de probables cessions, ainsi que le départ de son directeur général, Rodolphe Belmer.

