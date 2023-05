«La réutilisation des emballages n'est pas la panacée», estime Thibault Laumonier, directeur général de DS Smith Packaging France

L’Usine Nouvelle : En 2022, vos deux plus importants marchés, l’industrie et l’alimentaire, ont marqué des signes d’essoufflement. Qu’attendez-vous cette année ?

Thibault Laumonier : Effectivement, depuis la crise sanitaire, le marché industriel tourne au ralenti. Les entreprises de l’automobile et de l’électronique restent affectées. Concernant l’alimentaire, les entreprises, traditionnellement résilientes, le sont un peu moins. Nous observons un report de la consommation vers les marques distributeurs au détriment des grandes marques perçues comme premium. L’an dernier, DS Smith a répercuté ses hausses de coûts de production (matière et énergie). Depuis, même si certains coûts ont baissé, notre priorité reste la défense de nos marges pour assurer la pérennité de l’entreprise. Le challenge, désormais, est de faire évoluer nos prix en intégrant l’impact de l’inflation. Ce paramètre est diffus et difficile à prendre en compte, d’autant qu’il n’y aura pas de retour en arrière.

[...]