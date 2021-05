La résurgence soudaine du Covid-19 à Taïwan fait trembler l’industrie mondiale

15 jours gratuits et sans engagement

Taïwan plonge dans la tourmente du Covid-19. Jusqu’ici, l’île semblait curieusement épargnée avec seulement une vingtaine de cas d’infection confirmés par semaine. Le chiffre a soudainement explosé à plus de 1 000 cas par semaine à cause d’un foyer d’infection importé par la compagnie aérienne China Airlines. La situation sanitaire reste malgré tout enviable en comparaison de ce qui se passe dans d’autres pays. Selon le tableau de bord de l’Esri, Taïwan compte à ce jour seulement 2 533 cas confirmés d'infection et 14 décès pour une population de 24 millions d’habitants.