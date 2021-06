La République tchèque surprend les Pays-Bas

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx La République tchèque disputera samedi le quatrième quart de finale de son histoire à l'Euro. /Photo prise le 27 juin 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

Grosse surprise à Budapest ! La République tchèque s’est imposée (2-0) face aux Pays-Bas et s’est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de l’Euro 2020. À la suite d’une première mi-temps où aucune des deux sélections n’est parvenue à faire la différence, le match bascule à la 58e minute. Après une main volontaire à proximité de la surface, Matthijs de Ligt est exclu et laisse les Pays-Bas à dix. Après un coup franc tiré depuis le côté droit, Kalas remise de la tête pour Holes qui ouvre le score à la 68e minute. Holes va ensuite se transformer en passeur. Le milieu du Slavia Prague sert Patrik Schick qui double la mise pour la République tchèque. L’attaquant du Bayer Leverkusen inscrit son quatrième but dans cet Euro 2020. Grâce à ce succès (2-0), les Tchèques se qualifient pour les quarts et défieront samedi à Bakou le Danemark pour une place dans le dernier carré de ce championnat d’Europe