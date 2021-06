La République Tchèque fait le plein de confiance

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © David W Cerny La République Tchèque termine sa préparation par une victoire /Photo prise le 8 juin 2021/REUTERS/David W Cerny

La République Tchèque a réalisé une prestation sérieuse en s'imposant 3-1 face à l'Albanie, une rencontre qui servait d'ultime répétition avant le début de l'Euro. Sérieux et appliqués, les Tchèques ont proposé une entame de match solide et ont ouvert le score dès la 18e minute par l'intermédiaire de Patrick Schick. Les Albanais n'ont cependant rien lâché et sont revenus rapidement au score grâce à Sokol Cikalleshi (30e). C'est dans les 20 dernières minutes de la partie que la différence s'est faite, Masopust (68e) puis Celustka (89e) se sont chargés d'offrir la victoire à leur équipe. Prochain rendez-vous pour les Tchèques : lundi prochain face à l'Ecosse lors de la 1ère journée de l'Euro.