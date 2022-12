La rénovation des logements, planche de salut du bâtiment en 2022 et en 2023

Même si le logement neuf traverse des difficultés (-2,6% en volume escomptés en 2023, dans un contexte de baisse de 8,6% des mises en chantier, selon la Fédération française du bâtiment), les Français continuent de rénover leur habitat. Entre 2021 et 2022, l’activité des entreprises du bâtiment sur le segment de l'amélioration-rénovation a progressé de 2,1% à prix constants, et devrait croître de 2% en 2023. Une embellie qui n’a pas échappé à Little Worker, une PME de 120 personnes basée à Bordeaux (Gironde), dont l’activité consiste à accompagner ses clients dans la recherche de leurs biens, et à prendre en charge la totalité des travaux de rénovation en tant que contractant général.

